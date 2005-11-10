Serie B, Arezzo-Benevento: amaranto a caccia del primo successo casalingo

L'Arezzo si prepara a ospitare il Benevento in un match che si preannuncia molto equilibrato, anche se gli ospiti partono con un leggero favore del pronostico (39% di chance di vittoria per i campani contro il 31% dei padroni di casa). I toscani sono reduci dall'importante successo esterno per 2-1 contro la Sampdoria. Il bilancio delle ultime cinque uscite parla di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il vero punto debole finora è stato il rendimento casalingo: l'Arezzo non ha ancora vinto tra le mura amiche in questa stagione, raccogliendo solo un pari e due sconfitte. Gli ospiti attraversano un buon momento di forma, come dimostra la striscia di quattro risultati utili consecutivi. Dopo il 2-2 interno contro il Vicenza nell'ultimo turno, il loro rullino nelle ultime cinque gare recita 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, permettendo loro di staccare i rivali di un solo punto in classifica.

E' una sfida delicata senza ombra di dubbio: infatti le due rose stanno disputando un buon campionato finora e, al momento, sono in corsa nella lotta per la zona play-off. Attendiamo il verdetto del campo e i risultati delle altre squadre in lotta tra il 4° e l'8° posto.

Arezzo e Benevento si erano già affrontate il 9 maggio 2026 in Supercoppa Serie C. I campani, in quell'occasione la spuntarono allo stadio Ciro Vigorito per una rete a zero.