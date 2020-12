Serie B, Ascoli-Pescara: l'allievo contro il maestro per dare un calcio alla crisi

vedi letture

Live a partire dalle ore 20:45

Delio Rossi contro Roberto Breda. Uno strano scherzo del destino mette immediatamente contro due personaggi storici del mondo del calcio che, con ruoli diversi, hanno contribuito a scrivere le pagine più belle della storia della Salernitana. Rossi era un giovanissimo tecnico alle prime armi, Breda un ragazzino che indossava la maglia numero 4 e che, ad oggi, è uno dei beniamini del popolo granata. Ci sarà poco tempo, però, per emozionarsi. In palio ci sono tre punti di platino per due squadre relegate nei bassifondi e che hanno silurato da poco Bertotto e Oddo che, obiettivamente, per media punti erano partiti malissimo. Arbitrerà l'incontro il signor Illuzzi di Molfetta.

COME ARRIVA L'ASCOLI

Delio Rossi, amante del 4-3-3, non ha avuto molto tempo per studiare la squadra e le sue caratteristiche, vien da pensare cambierà poco rispetto all'Ascoli di Valerio Bertotto. Quanto all'infermeria, tornano ufficialmente a disposizione i difensori Corbo e Sarzi Puttini e i centrocampisti Buchel e Donis. Difficilmente, però, i due mediani scenderanno in campo dal primo minuto: scelta tecnica dettata anche da motivazioni fisiche. Sono out lo squalificato Brosco (la colonna della retroguardia bianconera), Oliver Kragl - che ieri ha accusato un risentimento alla schiena - e Mallè. Si ripartirà, dunque, dal gruppo storico formato dal portiere Leali, dal difensore Pucino e da gente come Buchel, Gerbo, Sabiri e Chiricò che potrebbe agire alle spalle di Tupta.

COME ARRIVA IL PESCARA

Ampia scelta per il tecnico Roberto Breda che, in questi primissimi giorni di lavoro, ha provato sia il 3-5-2, sia il 4-4-2. La certezza è rappresentata dai centrocampisti: intoccabile Memushaj, si farà ricorso anche alla grande esperienza di Massimiliano Busellato e a due giocatori di qualità come Valdifiori e Maistro per conferire imprevedibilità alla manovra. Tante scelte anche in difesa, non è affatto da escludere che il trainer trevigiano possa rispolverare dal primo minuto Gennaro Scognamiglio affidandogli la fascia di capitano. In dubbio, invece, l'ex Salernitana Jaroszynski.