Serie B, Avellino-Padova: Calabro cerca la svolta contro Nesta

Riflettori puntati sullo stadio “Partenio-Adriano Lombardi” per la sfida di questo pomeriggio alle ore 15.00 tra Avellino e Padova, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT. I lupi irpini intendono consolidare l'ottimo ruolino di marcia fin qui mostrato e conquistare l'intera posta in palio davanti al proprio pubblico. L'obiettivo è rimanere agganciati al treno della parte sinistra della classifica, pur mantenendo i piedi per terra: come ribadito più volte da mister Nesta e dalla società, la priorità della stagione resta il consolidamento della categoria e la crescita strutturata del gruppo, senza pressioni eccessive. Di contro, nel capoluogo campano si presenta il Padova guidato da mister Calabro, reduce da un avvio di campionato diametralmente opposto. I biancoscudati arrivano da tre sconfitte consecutive e si trovano attualmente nelle zone basse della classifica. Nonostante il momento critico, il presidente Francesco Peghin ha confermato la piena fiducia nel tecnico, chiedendo tuttavia una reazione immediata sul campo e maggiore continuità per invertire la rotta.

COME ARRIVA L’AVELLINO - Attualmente i biancoverdi occupano la settima posizione a quota 11 punti, a sole tre lunghezze dal Mantova secondo. Dopo il passo falso all’esordio contro l’Arezzo, la squadra ha incassato una sola sconfitta nelle ultime sei gare, confermandosi una delle realtà più interessanti del torneo. Con un ruolino di marcia simile, i tifosi possono guardare con ottimismo al prosieguo della stagione, sperando in un campionato tranquillo con l'ambizione di centrare un piazzamento nella griglia playoff. Tuttavia, l'ambiente mantiene la linea della prudenza: la società continua a predicare umiltà per evitare cali di concentrazione che costerebbero caro in un campionato equilibrato e imprevedibile come la Serie B. Sul fronte infermeria, resta indisponibile Daniel Fila, mentre saranno da valutare fino all'ultimo le condizioni di Tommaso Cancellotti, Antony Iannarilli e Lorenco Simic, oltre a quelle di Armando Izzo, fermato da un attacco febbrile.

COME ARRIVA IL PADOVA - Situazione decisamente più delicata per i biancoscudati, quindicesimi in classifica a quota 7 punti. La trasferta di questo pomeriggio rappresenta un crocevia fondamentale: occorre una svolta immediata per risalire la china e invertire un trend negativo che vede la squadra con una sola vittoria all'attivo nelle ultime sei uscite. La zona bassa della classifica è cortissima, con ben otto squadre racchiuse in appena tre punti dalla dodicesima alla ventesima posizione. Un dettaglio significativo che testimonia quanto ogni singolo risultato possa fare la differenza tra il centro classifica e le sabbie mobili della zona retrocessione. A fotografare il momento di difficoltà degli uomini di Calabro c'è anche il dato offensivo: con soli 6 gol all'attivo, quello veneto è attualmente uno dei reparti avanzati meno prolifici del torneo. Per la sfida al "Partenio", mister Calabro dovrà fare i conti con diverse defezioni tra gli infortunati: oltre a Zanimacchia, Lasagna, Buonaiuto e Caprari, dovranno essere valutate le condizioni di Marcolini, che ha subito un pestone in allenamento ma figura comunque nell'elenco dei convocati.