Serie B, Benevento-Pordenone - Ecatombe per i sanniti, Tesser per il riscatto

Prosegue la marcia del Benevento capolista, che questo pomeriggio ospiterà al Vigorito il Pordenone di Tesser per una sfida dal sapore d'alta classifica. I sanniti viaggiano a vele spiegate verso la Serie A, avendo un rassicurante vantaggio di 17 punti sul gruppone composto da Crotone, Spezia e Frosinone, e non perdono dallo scorso ottobre. I ramarri, invece, dal canto loro, non stanno vivendo un gran momento e non sono ancora riusciti a vincere in questo 2020, un ruolino di marcia che ha fatto scivolare i neroverdi al sesto posto a quota 36 in compagnia della Salernitana. A dirigere la gara sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Merate.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Tanti indisponibili per mister Inzaghi, che dovrà rinunciare agli squalificati Schiattarella e Volta, oltre che agli infortunati Antei, Gyamfi, Tuia, Basit, Kragl, Tello e Vokic. Una vera e propria ecatombe per il tecnico piacentino, che dovrebbe ritornare al 4-4-2: davanti a Montipò ci saranno Maggio, Barba, Caldirola, Letizia, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Hetemaj e Viola, con Insigne e Improta sugli esterni; in avanti il tandem Coda-Moncini.

COME ARRIVA IL PORDENONE - I ramarri, invece, devono fare a meno degli indisponibili Bindi e Gavazzi. Mister Tesser ripartirà dal solito 4-3-1-2, con la linea a quattro composta da Semenzato, Camporese, Barison, De Agostini davanti a Di Gregorio; in mediana ci saranno invece con ogni probabilità Misuraca, Burrai e Pobega con Chiaretti alle spalle del tandem Strizzolo-Ciurria.