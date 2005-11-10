Serie B, Benevento-Vicenza: umori opposti per le due neopromosse

Scenderanno in campo alle 15.00 Benevento e Vicenza per la settima giornata di campionato di Serie B. Le due dominatrici dei rispettivi gironi di Serie C dello scorso anno tornano ad affrontarsi in una gara ufficiale dopo il successo dei campani sui veneti in occasione della sfida di Supercoppa. Le due squadre vivono momenti differenti: la formazione di Floro Flores dopo tre successi consecutivi non vuole fermare la propria corsa, candidandosi a squadra rivelazione in cadetteria, mentre Gallo dovrà in qualche modo dare una sterzata dopo le due sconfitte consecutive con il successo assente dalla gara d'esordio.

Come arriva il Benevento

Mister Floro Flores potrà contare su Scognamillo, in dubbio per l'intera settimana. Nel 4-3-3, con lui, al centro ci sarà Saio davanti a Vannucchi tra i pali. Sugli esterni Beruatto e Pierozzi, con Sernicola ancora ai box. Qualche dubbio a centrocampo: Siatounis, in gol nell'ultima, ha scalato rapidamente le gerarchie e probabilmente troverà spazio dal 1' così come Maita e Kouan, nonostante il rientro di Prisco. Davanti pochi dubbi, con i protagonisti dello scorso anno Lamesta e Salvemini nel tridente, insieme ad Okereke.

Come arriva il Vicenza

Mister Gallo potrà cambiare qualcosa, a partire dalla difesa dove Cuomo non sarà della sfida, così come Rada. Davanti a Gagno, dunque, agiranno Costa, Levebre e Marchizza. Pietrelli e Sandon occuperanno le corsie laterali mentre nel 3-5-2 al centro dovrebbe esserci Valoti, recuperato dopo alcuni problemi fisici: insieme a lui, Carraro e Zonta. Davanti i dubbi saranno sciolti solo poche ore prima del match: Alessio e Moncini si contenderanno fino all'ultimo una maglia da titolare per affiancare Merkaj.