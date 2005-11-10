Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per il riscatto, i virgiliani per la corsa alla vetta

Riflettori accesi sul “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, dove questo pomeriggio alle 15:00 si affronteranno Catanzaro e Mantova, match valido per la sesta giornata di Serie BKT. Gli uomini di Giorgio Gorgone arrivano dalla sconfitta subita a "Marassi" contro la Sampdoria nell’ultimo turno di campionato prima della sosta per le nazionali. Quest’oggi i giallorossi hanno un disperato bisogno del supporto del proprio pubblico per invertire la rotta e centrare la seconda vittoria stagionale, dopo l'unico squillo interno ottenuto alla quarta giornata contro la Carrarese. Dall'altra parte, i virgiliani guidati da Francesco Modesto sono reduci dal pareggio agguantato al fotofinish contro il Pisa, un 2-2 di pura tenacia che ha permesso alla squadra di mantenere l'imbattibilità in questo avvio di campionato. La trasferta in Calabria si preannuncia però tutt'altro che semplice: il Mantova dovrà contare sulla qualità dei suoi uomini più in forma, a partire dal trequartista Francesco Ruocco, già autore di ben 4 reti in 5 gare, e sull'apporto fondamentale del braccetto di difesa Alessio Castellini che ha già messo a referto 3 assist vincenti in questa prima parte di stagione.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Le Aquile del Sud occupano attualmente la diciottesima posizione con soli 3 punti conquistati, frutto di quattro sconfitte e una sola vittoria. Dopo un avvio così complicato, i piani iniziali di alta classifica sono momentaneamente congelati: l'obiettivo immediato e categorico della società e di mister Giorgio Gorgone è blindare la salvezza il prima possibile, così da stabilizzare l'ambiente ed evitare una clamorosa retrocessione dopo le ultime ottime stagioni. Oltre al calore del proprio pubblico, il Catanzaro avrà bisogno del carisma del suo capitano, Pietro Iemmello, leader e simbolo della città. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria: torna infatti a disposizione Marco D’Alessandro, mentre l'unico vero punto di domanda riguarda il centrocampista Andrej Pogačar, le cui condizioni restano da monitorare attentamente. Nessun allarme invece per il gioiellino Simone Pafundi: dopo aver svolto una seduta a riposo precauzionale nei giorni scorsi per un leggero affaticamento, il talento friulano è arruolabile e pronto ad una maglia da titolare per il match di questo pomeriggio

COME ARRIVA IL MANTOVA - Il Mantova si sta imponendo come una delle realtà più brillanti e solide della categoria. Prima della gara di oggi, i virgiliani si trovano al terzo posto in campionato a quota 11 punti, a pari merito con l’Ascoli, grazie a un rullino di marcia che recita tre vittorie e due pareggi in cinque partite. Ancora imbattuta, la squadra di Francesco Modesto vanta uno score tra i migliori del torneo, con 10 gol fatti e solo 5 subiti. Partiti con l'ambizione di disputare un campionato tranquillo da centro classifica, le ottime prestazioni di questo avvio hanno inevitabilmente alzato l'asticella: l'obiettivo concreto è ora mantenere questo ritmo per blindare un piazzamento stabile nella zona playoff. Nell'immediato, la missione dello staff tecnico è dare continuità di risultati lontano dal “Martelli”, sfruttando l'entusiasmo della rosa per imporre il proprio gioco anche su campi ostici come quello di oggi. L’infermeria biancorossa, tuttavia, presenta diverse defezioni: non sono partiti per la Calabria i due lungodegenti Edoardo Meroni e Filippo Vesentini, a cui si è aggiunto all'ultimo minuto l'esterno Chinetti, fermato da un risentimento muscolare accusato nelle ultime ore. Simone Trimboli ha superato l'infortunio al flessore ed è clinicamente guarito, ciononostante lo staff ha preferito non convocarlo per la trasferta di Catanzaro in modo da permettergli di completare il perfetto ricondizionamento atletico. Di positivo c'è invece il recupero record del difensore Stefano Cella, che ha smaltito il colpo alla testa subito in settimana ed è a completa disposizione. Riflettori puntati, infine, sul ritorno tra i convocati di Tommaso Radaelli, dopo un lunghissimo stop di sei mesi.