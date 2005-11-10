Serie B, Cesena-Avellino: Nesta cerca la continuità

Dopo il grandissimo successo contro la Sampdoria, l’Avellino di Alessandro Nesta ha di fronte a sé una trasferta molto insidiosa. Gli irpini, infatti, giocheranno contro il Cesena di Alessandro Diamanti. I romagnoli, dal canto loro, hanno voglia di rivalsa, visto che hanno perso nell’ultimo turno di campionato, proprio con la campana: il Benevento di Floro Flores.



COME ARRIVA IL CESENA - Per l’appunto, il team romagnolo ha perso 2-0 nel turno precedente di campionato contro il giallorossi. Quello di oggi per il Cesena è il terzo match consecutivo con una squadra della Campania, visto che prima del ko di Benevento c’è stato l’1-1 rimediato al Menti contro la Juve Stabia. Romagnoli che proveranno ad ottenere il loro primo successo casalingo di questa stagione. Lo stesso Diamanti, in conferenza stampa, ha ribadito che ci sarà un gran clima: “Ci sarà un ambiente caldo, sarà un bel banco di prova per noi dopo una sconfitta. Noi vogliamo ovviamente vincere anche e soprattutto per i nostri tifosi ma, come ho già detto, il nostro sarà un campionato con l’obiettivo della salvezza”. Il tecnico ha poi sottolineato la forza dell’Avellino: “Ha caratteristiche simili al Benevento ma, con tutto il rispetto, con più qualità, personalità e un allenatore molto bravo” .



COME ARRIVA L’AVELLINO - Dopo la rotonda vittoria ottenuta al Partenio contro la Sampdoria, dunque, gli irpini sono chiamati a dare un fortissimo segno di continuità. In caso di successo, infatti, l’Avellino potrebbe anche arrivare al terzo posto. Per la sfida con il Cesena, Nesta ha recuperato Di Maggio e spera anche di riavere a disposizione Cancellotti. In casa biancoverde, come ammesso dallo stesso tecnico in conferenza stampa, c’è tantissima pressione: “Sento affetto e passione. Vengo da Roma e non dalla Svizzera, sono abituato alla passione e alla pressione. Ho grande stima di Diamanti sia come persona che come allenatore. Il Cesena è una squadra molto organizzata e ben messa in campo. Ci saranno duemila tifosi nostri allo stadio dobbiamo andare a battagliare”.