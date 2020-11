Serie B, il Pisa ribalta la Reggina: 2-1 in rimonta nel finale. Espulso Crisetig per gli amaranto

Clamoroso successo del Pisa, che si impone per 2-1 sulla Reggina nei minuti finali del match. Amaranto in vantaggio al 22’ grazie al gol di Situm. In avvio di ripresa l’espulsione di Crisetig ha complicato i piani per i padroni di casa e infatti all’86’ arriva il pari firmato da Masucci. In pieno recupero è Sibilli invece a siglare la rete del definitivo 2-1. Con questo risultato i nerazzurri agganciano proprio la Reggina a quota 7 punti, abbandonando la zona rossa della classifica.