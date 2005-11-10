Serie B, Juve Stabia-Sudtirol: De Giorgio si aspetta una reazione dopo la beffa di Chiavari

Prosegue la settima giornata di Serie B, iniziata con lo spettacolare anticipo di venerdì tra Verona e Catanzaro. Giornata che si concluderà questa sera, ma passerà prima dal Menti, dove a farne visita c'è il Sudtirol di Davide Possanzini.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Le "Vespe" hanno assaporato la vittoria contro la Virtus Entella fino all'ultimo assalto dei liguri, i quali hanno trovato il pari su un traversone apparentemente innocuo sul quale è stato disastrosa l'uscita di Boer. Fanalino di coda per via dei punti di penalizzazione, la Juve Stabia è alla ricerca dl primo successo stagionale davanti al proprio pubblico e non mancheranno cambiamenti dal 1' come anticipato da De Giorgio alla vigilia. Il tecnico pretende una reazione per abbandonare l'ultimo posto in classifica e ambire a un palcoscenico che tutta Castellammare si merita.

COME ARRIVA IL SUDTIROL

I tirolesi si presentano alla sfida da imbattuto: tre vittorie e altrettanti pareggi, conditi dall'eliminazione dalla Coppa Italia al secondo turno dopo aver battuto il Catanzaro al primo. Nella scorsa giornata è arrivato un pari casalingo contro l'Ascoli, diretta competitor per le zone di alta classifica. Una vittoria oggi permetterebbe ai ragazzi di Possanzini di oltrepassare sia il Modena che il Mantova, mettendo nel mirino il Palermo capolista, corsara proprio al Martelli di Mantova.