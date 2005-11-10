Serie B, Mantova-Palermo: la capolista sfida la sorpresa

Mantova e Palermo si affrontano alle ore 17:15 allo stadio "Danilo Martelli" nel big match della settima giornata di Serie BKT 2026/2027. Prima contro seconda, entrambe ancora imbattute: in palio la vetta della classifica e lo scettro di miglior attacco del campionato.

I padroni di casa di Francesco Modesto, secondi in classifica a quota 14 punti, ospitano la capolista Palermo di Filippo Inzaghi, ferma a 16. Un confronto che mette di fronte le due migliori partenze del torneo e che potrebbe già delineare le gerarchie di questo avvio di stagione.

I precedenti ufficiali tra le due squadre raccontano di un equilibrio quasi assoluto: quindici incontri totali, con dieci pareggi, tre vittorie del Palermo e due del Mantova. Curiosamente, entrambi i successi virgiliani risalgono agli anni d'oro della Serie A, precisamente al 1961 e al 1963. In Serie B, il Mantova non ha mai battuto i rosanero: nove pareggi e una sola vittoria siciliana, il 2-1 firmato al Barbera il 4 marzo 2026. Il fattore campo sorride però ai lombardi, che tra le mura amiche non hanno mai perso contro il Palermo (due vittorie e cinque pareggi).

L'ultimo precedente in terra mantovana, l'11 gennaio 2026, terminò 1-1 con rete di Ceccaroni e pareggio di Marras al 90'. Il match più recente in assoluto è invece il pirotecnico 5-2 con cui il Palermo ha eliminato il Mantova dalla Coppa Italia lo scorso 3 settembre, grazie alla doppietta di Pohjanpalo e ai gol di Strefezza, Palumbo e Johnsen.

Un dato curioso accomuna le due squadre: entrambe hanno segnato 5 gol nei primi tempi e 7 nei secondi, con il Palermo che ha però trovato la rete altre 2 volte nel recupero. Né Mantova né Palermo hanno finora segnato di testa o su calcio di rigore in campionato.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Il Mantova si presenta a questo appuntamento forte di un ruolino di marcia quasi identico a quello dei siciliani: 6 partite giocate, 4 vittorie e 2 pareggi, con 14 punti all'attivo. I biancorossi sono secondi anche nella classifica marcatori, con 13 reti segnate, appena una in meno della capolista. Un dato che testimonia la pericolosità offensiva della squadra, capace di andare a segno in ogni partita disputata e di mandare a bersaglio ben 8 giocatori diversi.

L'uomo copertina è senza dubbio Francesco Ruocco. Il 25enne attaccante napoletano, vice capocannoniere del torneo con 5 reti (a -1 da Shpendi), ha già segnato 7 volte in 8 partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia, andando in gol in 7 delle 8 gare disputate. Modesto lo ha utilizzato con grande profitto anche da centravanti, sfruttandone la duttilità tattica. Dietro di lui, Vlahovic è a quota 2 ma è in dubbio per la sfida, mentre un gol a testa hanno firmato Gliozzi, Ilie e Bragantini. Da segnalare anche i 3 gol arrivati da difensori e centrocampisti, con Longonda, Benaissa e Tomasevic a completare il score offensivo.

Modesto dovrà però fare i conti con qualche incognita di formazione: Vlahovic, Ignacchitti, Kouda e Paoletti saranno valutati giorno per giorno. La probabile formazione vedrà Bardi tra i pali, una difesa a tre con Tomasevic, Cella e Castellini, con Silva e Benaissa sulle corsie esterne. A centrocampo Ignacchitti, Trimboli e Benaissa, mentre in avanti Ilie e Ruocco agiranno alle spalle di Bragantini.

COME ARRIVA IL PALERMO - Il Palermo arriva a Mantova in un momento di forma straordinario. I rosanero non hanno mai perso da inizio stagione: nelle 8 gare ufficiali disputate sono arrivate 7 vittorie e 1 pareggio, con 5 successi nelle prime 6 giornate di campionato, miglior partenza nella competizione eguagliata a quella del 1979/80. La squadra siciliana vanta il miglior attacco del torneo con 14 gol segnati e può contare su un Dennis Johnsen in stato di grazia: l'esterno norvegese, arrivato a gennaio dalla Cremonese, ha già messo a segno 4 gol e fornito 5 assist, diventando il cannoniere a sorpresa della capolista e oscurando parzialmente la stella di Joel Pohjanpalo, fermo a quota 2 reti.

Inzaghi dovrebbe affidarsi ancora al 4-2-3-1, modulo di riferimento della sua formazione. Tra i pali spazio a Mattia Perin, con una retroguardia composta da Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello. In mediana la coppia Segre-Ranocchia garantirà equilibrio e qualità, mentre sulla trequarti agiranno Vavassori, Palumbo e Johnsen a sostegno dell'unica punta Pohjanpalo.

Fra i rosanero a quota 2 reti ci sono anche Palumbo e Vavassori, mentre Strefezza, ora ai box per infortunio, ha firmato una rete. Ancora a secco Gabrielloni e Gyasi, utilizzati con il contagocce in questo avvio di stagione. Completano il score offensivo i 3 gol arrivati da difensori e centrocampisti, con Cassandro, Augello e Ranocchia a segno.