Serie B, Pescara-Monza: non è ancora il momento di Balo, Breda cerca continuità

La 13° giornata di Serie B vedrà in campo per il posticipo delle 16 Pescara e Monza, entrambe in cerca di continuità, ma con obiettivi stagionali ben diversi. Dopo le incertezze di inizio campionato, il Pescara sembra aver riguadagnato fiducia dopo l'arrivo in panchina di Roberto Breda: in quest'ottica il pareggio esterno contro il Pisa ha dato prova di una ritrovata compattezza da parte del Delfino. E' invece tornato a spingere sull'acceleratore il Monza di Cristian Brocchi, reduce da due vittorie consecutive contro Entella e Venezia, contraddistinte da due clean sheet che dimostrano una rinnovata efficacia difensiva.

COME ARRIVA IL PESCARA - La situazione di classifica degli abruzzesi è ancora complicata, con la zona play-out lontana solo un punto, e molte delle dirette avversarie impegnate in scontri incrociati. Per la gara dell'Adriatico Breda dovrebbe optare per la riconferma dello schieramento che ha ben figurato in quel di Pisa. La variazione più rilevante sarà in attacco, con il probabile impiego di Ceter affiancato da Galano. Nel cuore della mediana spazio a Valdifiori, Memushaj e Maistro, sugli esterni Jaroszynski e Bellanova, ma anche Balzano, tornato a disposizione, potrebbe aspirare ad una maglia da titolare. Ancora indisponibili Busellato e Di Grazia, out anche Nzita.

COME ARRIVA IL MONZA - Definitivamente archiviata la brutta sconfitta di Reggio Emilia, le ultime due vittorie sono servite al Monza non solo per la classifica ma anche per collaudare il nuovo 4-3-3 proposto dal primo minuto in entrambe le occasioni. Grande protagonista del 5-0 sull'Entella è stato senza dubbio Boateng, schierato nel ruolo di esterno d'attacco e autore di una doppietta. Brocchi dovrebbe quindi confermare il modulo, ma dovrà trovare un sostituto per Gytkjaer al centro dell'attacco. Possibile quindi l'impiego di Maric dal primo minuto, con Mota e l'ex Milan ai lati. A centrocampo Barillà e Armellino potrebbero essere affiancati da Barberis, in vantaggio su Fossati, mentre in difesa non dovrebbero esserci novità rispetto alla gara infrasettimanale. Oltre a Gytkjaer mancherà anche Paletta, e per il nuovo acquisto Mario Balotelli i tifosi dovranno attendere ancora: l'attaccante, infatti, non è stato convocato.