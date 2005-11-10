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Serie B, Pisa-Cremonese: le due facce della luna, Pecchia a caccia di punti

autore
Stefano Scarpetti
Oggi alle 06:36Serie B
autore Stefano Scarpetti
17.10.2026 06:36Serie B
Fonti preferite
Arena GaribaldiTUTTOmercatoWEB
Arena Garibaldi
© foto di Tommaso Maschio

Sfida intrigante quella in programma alle 19.30 all’Arena Romeo Anconetani fra Pisa e Cremonese, le due retrocesse si trovano di fronte in una gara che dovrà fornire a nerazzurri e grigiorossi risposte importanti. I toscani cercano conferme dalle belle prestazioni di Mantova e soprattutto Vicenza che ha portato in dote quattro punti una dose di fiducia e autostima, i lombardi dal canto loro sono chiamati a una prova convincente per riscattare l'opaca prestazione di Arezzo. Andamento fin qui complessivamente altalenante per le due compagini distanti quattro lunghezze: il Pisa si trovano al sesto posto a 10 punti insieme a Benevento e Avellino fin qui non del tutto convincenti tra le mura amiche dove si è imposto soltanto una volta contro il Catanzaro, anche se in questa valutazione pesa la sconfitta contro la Virtus Entella per 4-1, sull'altro fronte la Cremonese distante quattro lunghezze si trova addirittura ai margini della zona playout in 13^ posizione insieme proprio a Virtus Entella ed Empoli a 6. Solo una vittoria, ottenuta contro il Padova per il resto due sconfitte e tre pareggi. Dirige il confronto Marco Di Loreto di Terni coadiuvato da Vittorio Di Gioia di Nola e Gianluca Grasso di Ariano Irpino, IV ufficiale Paride Tremolada di Monza. Al Var Manuel Volpi Avar Gianluca Camplone di Lanciano.

Come arriva il Pisa – Paolo Bianco potrebbe confermare l’undici che ha violato il “Romeo Menti” di Vicenza. Quindi nel 3-4-2-1 davanti a Confente spazio a Primasso al centro della difesa con Calabresi e Angori braccetti. Zanon e Leris gli esterni affiancati in mezzo al campo da Leone e Correia pronti a fare legna. Sulla trequarti Moreo e Tramoni dietro a Pittarello. Torneranno a disposizione Caracciolo e Petagna ma dovrebbero partire dalla panchina.

Come arriva la Cremonese – Sull’altra sponda Fabio Pecchia non recupera nessuno degli indisponibili. Quindi rimangono fuori Rocchetti, Pontisso, Gerli, Djuric, Bonazzoli e Stuckler ai quali si aggiunge lo squalificato Pezzella. Emergenza soprattutto sulle corsie esterne, a destra potrebbe essere schierato Baschirotto con Barbieri sulla corsia opposta. In mezzo alla retroguardia Luperto e Bianchetti. Thorsby e Grassi in mediana a supporto del tridente composto da Licina, Berti e Vandeputte a supporto della punta centrale per il quale è aperto il ballottaggio tra Nasti e De Luca.

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