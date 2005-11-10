Serie B, Sampdoria-Arezzo: Corradi si gioca la panchina senza Lorenzo Insigne

Toccherà al signor Colombo di Como dirigere una partita interessante come quella tra Sampdoria e Arezzo. Match nel quale il tecnico blucerchiato Bernardo Corradi dovrà difendere la propria posizione in panchina dopo la debacle di Avellino sono in parte spiegabile con le numerose defezioni che da tempo attanagliano la formazione ligure. Bucchi, dal canto suo, per ora dorme sonni tranquilli al netto di un rendimento non particolarmente positivo nelle ultime settimane.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Tegola per Corradi che, in una partita già molto importante, perde Insigne per infortunio. Un problema fisico non grave, ma che comunque ha spinto lo staff medico a predicare prudenza per evitare di peggiorare la situazione. Non ci sarà nemmeno Esposito, Sinani, Conti e Sekulov, mentre Begic sta meglio ed è stato inserito nell’elenco dei convocati. Possibile avvicendamento in difesa, con Ravanelli che sostituirà un Gartenmann in grossa difficoltà in quest’avvio di stagione. Depaoli sta meglio e potrebbe essere schierato nuovamente come esterno offensivo a supporto delle punte. Occhio alla coppia d’attacco: Tutino scalpita, al suo fianco più Lauritsen che Karamoh. In mediana scelte obbligate, con il rientro dalla squalifica di Abildgaard e Makoumbou chiamato a riscattare la pessima prova del Partenio.

COME ARRIVA L’AREZZO

4-3-3 anche per gli amaranto, desiderosi di tornare alla vittoria e di aggiudicarsi quello che, a oggi, va considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiave salvezza. Cerri e Tavernelli dovrebbero guidare il reparto offensivo, con Arena chiamato a conferire qualità e imprevedibilità alla manovra. In mediana tutta l’esperienza di Ionita per non subire l’impatto con uno stadio che sarà come sempre gremito in ogni ordine di posto e ribollente di tifo ed entusiasmo. In difesa scalpita Coppolaro: l’ex Salernitana giocherà al fianco di Gilli, con Renzi e Righetti terzini.