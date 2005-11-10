Serie B, Sudtirol-Sampdoria: D'Angelo, all'esordio è già vietato sbagliare

Toccherà al signor Crezzini di Siena dirigere la partita in programma questo pomeriggio allo stadio Druso di Bolzano tra Sudtirol e Sampdoria. Due squadre reduci da sconfitte pesanti, ma che vivono un momento diametralmente opposto. I padroni di casa hanno un’ottima classifica, i blucerchiati invece sono ultimi e hanno cambiato allenatore affidandosi a D’Angelo al posto di Corradi.

COME ARRIVA IL SUDTIROL

Ancora 3-5-2 per il Sudtirol, desideroso di riscattare il pesante ko di Castellammare contro la Juve Stabia. In difesa non dovrebbero esserci grosse novità, con Giorgini, Stabile e Veroli pronti a formare il consueto terzetto a protezione di Plizzari. In mediana non è da escludere la presenza di Vasic dal primo minuto, calciatore che in fase di possesso può fungere anche da trequartista a ridosso delle due punte. In attacco Okoro e Mixtur, con Burnete principale alternativa.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Esordio per mister D’Angelo che, alla vigilia del match, perde Ravanelli per un problema muscolare. Non ci saranno nemmeno Viti, Sinani, Esposito e Insigne. Di fatto il tecnico blucerchiato dovrà fare a meno di cinque potenziali titolari. Da capire se ci sarà un avvicendamento tra i pali dopo la contestazione dei tifosi all’indirizzo di Vindhal: in quel caso pronto Massolo. L’ex trainer di Pisa e Spezia ha chiesto personalità e carattere ai suoi calciatori. Proprio per questo potrebbero essere rispolverati dal primo minuto veterani come Depaoli e Tutino che avevano perso posizioni nelle gerarchie di Corradi. Al centro della retroguardia torna Gartenmann dopo la brutta prova di Avellino.