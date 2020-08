Serie B, svelato il pallone per la stagione 20/21. Balata: "Pensati per aumentare la visibilità"

vedi letture

Dopo l'anticipazione di ieri sera da parte del Pisa, la Lega Serie B ha presentato sui propri canali ufficiali il pallone per la prossima stagione firmato Robe di Kappa. Un pallone in due versioni: bianco e giallo con righe multicolor e il logo della casa d'abbigliamento sportivo.

Per la quarta stagione consecutiva Kappa accompagnerà la Lega Serie B in tutti i campi delle 388 gare del campionato Serie BKT 2020/2021: nasce il nuovo Official Kombat Ball 2021, il pallone pensato per migliorare le performance in campo grazie all’innovativa struttura dimple, composta di micro-scanalature

ispirate alle palline da golf per una maggiore aerodinamicità. Studiato per mantenere un’eccezionale conservazione della forma e della durabilità, l’innovativo design da 24 pannelli, progettato dal centro R&D Kappa, si ripropone anche nella nuova edizione. La pressione uniformemente distribuita tra i pannelli, e intorno alla palla, consente infatti ai giocatori di avere colpi accurati e più potenti. Le grafiche riprendono i colori del logo della Lega serie B, il rosso e il verde della nostra bandiera, quindi l’azzurro del calcio italiano, ricreando dei rombi al cui interno è presente il logo degli “Omini”.

«Siamo felici di continuare ad avere quale compagno di viaggio un partner serio, affidabile e moderno – dice il presidente della Lega Serie B Mauro Balata – Per il quarto anno di fila la partnership fra Lega B e Kappa porterà avanti l’italianità, la qualità e l’innovazione, tutti valori coerenti con il nostro campionato di

Serie BKT».

«È una bella ed importante soddisfazione per KAPPA poter essere per il quarto anno consecutivo il compagno di viaggio del Campionato degli Italiani – dice Paolo Fulgenzi, responsabile delle sponsorizzazioni sportive del Gruppo BasicNet – Crediamo che questa consolidata collaborazione con la LNPB possa essere di forte sostegno per una entusiasmante ed auspicata ripartenza di tutto lo sport italiano, in cui siamo tutti coinvolti, e l’ennesima evoluzione tecnica del KOMBAT™ BALL nella sua versione 2021 va in questa direzione».

Il design luminoso del nuovo Kombat™ Ball 2021, anche nella versione gialla per l’alta visibilità, è pensato per aumentarne la percettibilità in campo.