Serie B, Virtus Entella-Reggina: Tedino contro Toscano, esordio per Mario Situm

Dopo la settimana di stop per le Nazionali, torna in campo la Serie B. Alle ore 15 scoccherà il momento della sfida tra Virtus Entella e Reggina, due realtà differenti in questo momento ma affamate di punti. Soltanto un pareggio in due gare per la squadra di Bruno Tedino, non un grande inizio di campionato per la formazione ligure che ha faticato nel pari per 0-0 contro il Cosenza all'esordio ed è caduta male con l'esordiente Reggiana. La seconda consecutiva in casa per provare a raccogliere la prima vittoria stagionale ma l'incontro non è sicuramente di quelli facili. Di contro infatti c'è l'entusiasmo della Reggina, formazione neopromossa in Serie B ma ricca di esperienza anche in campo intenzionale. Jeremy Menez sugli scudi in questo inizio di campionato per gli amaranto, due reti in altrettante gare per il francese che si dice rigenerato dalla cura calabrese. Intanto i punti in classifica sono quattro, pari in rimonta subito alla prima all'Arechi contro la Salernitana e netto successo per 3-1 al Granillo con il Pescara.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Giornata importante per Bruno Tedino che spera di festeggiare il traguardo delle quattrocento panchine in carriera con la prima vittoria stagione. I liguri quasi sicuramente si presenteranno alla sfida di questo pomeriggio con il 4-3-3 nel tentativo di imporre il proprio gioco e fare male con i rapidi esterni d'attacco: Morosini e De Luca. Il primo soprattutto potrebbe essere l'ago della bilancia per l'Entella agendo su un corsia che ha mostrato qualche difficoltà nell'avvio di stagione della Reggina. Possibile ballottaggio in mezzo al campo tra Settembrini e Brescianini con il primo favorito.

COME ARRIVA LA REGGINA - Prima gara sul sintetico per la squadra di Mimmo Toscano che punta al successo e galvanizzata dalle buone prestazioni iniziali. Si proseguirà con il diktat tattico del tecnico reggino, 3-4-1-2 con Nicola Bellomo ad agire alle spalle delle due punte. Non è d'escludere un impiego di Mastour ma probabilmente a gara in corso, Menez invece sarà affiancato da Denis mentre scalpita in panchina il nordirlandese Kyle Lafferty. Emergenza sulla corsia di destra vista l'assenza dell'infortunato Rolando e di Delprato in isolamento fiduciario, giocherà Mario Situm che dopo cinque anni ritrova il campionato di B. Positivo al Covid Plizzari, in porta ci sarà Guarna mentre tra i convocati ecco per la prima volta Rigoberto Rivas.