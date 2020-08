SPAL, Floccari e Paloschi pronti a restare nonostante la retrocessione

La SPAL in vista della prossima stagione potrebbe ripartire dal tandem Sergio Floccari-Alberto Paloschi. Il primo infatti ha fatto intendere alla società di voler rinnovare per un’altra stagione, mentre il secondo ha parlato con il nuovo allenatore Marino e non ha escluso l’idea di restare anche in serie cadetta. Lo riferisce il Corriere dello Sport.