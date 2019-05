Spezia, incognita Marino: dovrebbe essere lui il tecnico dei liguri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia nella prossima stagione dovrebbe continuare con Pasquale Marino in panchina. Questa è la volontà della società, in testa il direttore generale Guido Angelozzi, e del tecnico che al momento non ha però ancora fatto ritorno a La Spezia dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia e che gli ha fatto decidere di prolungare la sua permanenza al fianco dei suoi cari.

Lo riferisce Speziacalcionews.it spiegando che l’incontro fra le parti per gettare le basi per la prossima stagione si farà probabilmente nel corso della prossima settimana con l’unica incognita legata alla durata del contratto: uno o due anni.