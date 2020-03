Spezia, Vignali: "Porte chiuse un grosso handicap. Ma supereremo pure questa"

L’esterno dello Spezia Luca Vignali, tornato in campo dal primo minuto dopo diverso tempo, ha parlato nel dopo gara della sfida contro il Pescara vinta per 2-0 dai liguri: “Ho saputo che avrei giocato dall’inizio poco prima della gara ed è stata una sorpresa piacevole, mi sentivo bene fisicamente e sono davvero contento di essere tornato a calcare il manto erboso del Picco. Scendere in campo pochi giorni dopo una sconfitta fa sicuramente bene, perché ti permette di rialzare subito la testa, abbiamo dimenticato in fretta la partita di Benevento e sono soddisfatto della mia prestazione anche perché era molto tempo che non giocavo. - continua Vignali affrontando anche il tema delle gare a porte chiuse - Il pubblico ci dà sempre una grossa mano, soprattutto ultimamente perché siamo riusciti a portare dalla nostra parte tutta la tifoseria. Giocare senza pubblico sarà un grosso handicap e purtroppo siamo costretti ad affrontare questa situazione, ma riusciremo a superare anche questa difficoltà”.