Sudtirol, Davi: "Pronti a dare il 100% contro una squadra che ha disputato la finale playoff"
autore
Pietro Celeste
Pietro Celeste
Oggi alle 14:59Serie B
autore Pietro Celeste
18.10.2026 14:59Serie B
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Simone Davi, centrocampista del Sudtirol, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro la Juve Stabia: "Abbiamo preparato la sfida con grande concentrazione e impegno da parte di tutti, pronti a dare il 100% contro una squadra che ha disputato la finale playoff qualche mese fa".
Altre notizie Serie B
Oggi
14:59 Serie B
Sudtirol, Davi: "Pronti a dare il 100% contro una squadra che ha disputato la finale playoff"
14:12 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie B
13:04 Serie B
Carrarese, Oliana: "Siamo un gruppo unito. Conquistare la salvezza un mattoncino alla volta"
12:49 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B