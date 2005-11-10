Sudtirol-Sampdoria 1-1, le pagelle: Molina glaciale dal dischetto, beffa per D'Angelo

Finisce 1-1 la sfida tra Sudtirol e Sampdoria, una gara a tratti noiosa e che ha regalato solo nel finale l'emozione più grande. Il rigore trasformato con freddezza da Molina invalida la prodezza di Verschaeren a inizio primo tempo e nega ai blucerchiati la gioia per il primo successo esterno della stagione.

LE PAGELLE DEL SUDTIROL

Plizzari 6 - Salvato in avvio dalla traversa, nulla può sulla rete del provvisorio 0-1.

Stivanello 6 - Presidia con attenzione la zona di competenza pur soffrendo un po' la rapidità di Begic.

Giorgini 6 - Un ottimo intervento difensivo in avvio di gara e una ripresa quasi perfetta. Forse esce in ritardo quando Verschaeren prende la mira e la piazza all'angolino.

Stabile 6 - Il giallo costringe Possanzini a sostituirlo a metà ripresa, ma non aveva demeritato. Dal 67' Veroli 5,5 - Sbaglia qualche appoggio semplice.

Molina 6,5 - Il cuore del capitano. Dai suoi piedi nasce l'azione che porta al calcio di rigore. Penalty che trasforma con bravura e freddezza evitando al fotofinish una sconfitta che avrebbe potuto avere ripercussioni sul morale e sulla classifica.

Rispoli 5 - Non un pomeriggio indimenticabile per il centrocampista, scolastico palla al piede e poco incisivo in non possesso.

Tronchin 5,5 - Non gioca una brutta gara e le rare occasioni pericolose nascono dai suoi piedi, mezzo voto in meno perchè ci mette un po' troppo ad entrare in partita risultando a tratti "morbido" in non possesso. Dal 76' Zeroli sv

Davi 5,5 - La Sampdoria non sfrutta particolarmente l'ampiezza e in fase difensiva non fa molta fatica. Tuttavia spinge meno di quanto potrebbe pur garantendo ordine tattico. Dal 60' Schrott 6 - Un classe 2009 intraprendente e che partecipa all'assalto finale con coraggio.

Burnete 5 - Un bell'assist per Mixtur è troppo poco per meritare la sufficienza. Spreca la chance da titolare, la sensazione è che fatichi a trovare la posizione giusta. Dal 60' Okoro 5 - Si fa notare soltanto per un tiro fuori da posizione impossibile.

Vasic 5 - La Sampdoria è abile a chiudere tutti gli spazi e dunque servirebbe la giocata di qualità per creare varchi e mettere gli attaccanti in condizione di segnare. Missione che a lui non riesce. Dal 76' Brik sv

Mixtur 5,5 - In avvio ha un paio di buone chance per calciare, ma sbaglia l'ultimo controllo favorendo il recupero degli avversari. Colpisce una traversa a inizio ripresa, ma il dibattito è aperto: sfortuna o errore?

Allenatore: Possanzini 6 - Da salvare c'è solo il risultato, perchè la sua squadra fatica sul piano del gioco e costruisce pochissime occasioni da rete. Punto comunque prezioso.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA

Krastev 6 - Trasmette sicurezza pur non essendo mai impegnato, beffato soltanto su rigore in zona Cesarini.

Di Pardo 5,5 - Rovina una partita sin lì molto positiva con il fallo di mano che causa il rigore del definitivo 1-1.

Ferrari 6,5 - Torna titolare a distanza di dieci mesi e si conferma una garanzia per la categoria. Ma quanto è mancato alla Sampdoria un leader difensivo così? Dal 67' Gartenmann 5,5 - Entra e si fa subito ammonire per un inutile intervento a metà campo.

Delli Carri 6 - Due ottimi interventi in piena area piccola compensano l'errore di lettura che stava spianando la strada a Mixtur per l'1-1 a inizio ripresa.

Depaoli sv Dall11' Cicconi 5,5 - Prima del pareggio gestisce maluccio una ripartenza potenzialmente letale. Non impatta male, ma spinge pochissimo nella ripresa.

Makoumbou 5 - Rendimento a oggi al di sotto delle aspettative, se viene meno anche la classica "garra" che lo contraddistingue rischia di far fatica anche in cadetteria.

Abildgaard 6 - Se la Sampdoria alza il ritmo e il baricentro rispetto alle gare precedenti è anche merito suo. Bene nel primo tempo, cala nella ripresa.

Henderson 5,5 - Mezzo voto in meno per qualche errore tecnico al momento dell'ultimo passaggio, a metà ripresa potrebbe mettere Tutino a tu per tu con Plizzari ma sbaglia la giocata.

Verschaeren 6,5 - Il primo gol italiano è pesantissimo, un tiro dal limite dell'area che si insacca all'angolino senza lasciare scampo all'incolpevole Plizzari. Gara da combattente in fase di non possesso. Dall'82' Mbabu sv.

Lauritsen 5 - Una delle note negative della giornata. Nonostante un'imponente fisicità dà la sensazione di faticare anche nel gioco aereo. Lento e macchinoso. Dal 67' Tutino 5,5 - Anche oggi un impatto non indimenticabile, ma gli arrivano pochi palloni giocabili.

Begic 6,5 - Finalmente una prova positiva da parte di un calciatore spesso sacrificato sulla trequarti, ma che oggi ha inciso da esterno come in occasione della rete del vantaggio che lo vede protagonista in veste di assistman. Clamorosa la traversa colpita dopo 60 secondi. Dall'82' Karamoh sv.

Allenatore: D'Angelo 6 - Accarezza fino alla fine il sogno dell'esordio con colpaccio esterno. In tre giorni non poteva fare di più, ma qualcosa di interessante si è visto soprattutto nel primo tempo.