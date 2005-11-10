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Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"

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Gaetano Ferraiuolo
Oggi alle 22:12Serie B
autore Gaetano Ferraiuolo
18.10.2026 22:12Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

“E’ stata una bellissima partita. Ho detto sin da inizio stagione che non dobbiamo mai perdere le nostre caratteristiche. Se ci snaturiamo rischiamo di complicarci la vita e di aggiungere problemi a quelli che normalmente incontri in un'annata lunga e difficile come questa. L’Arezzo ha le sue armi e ha provato a spaventare la Sampdoria in uno stadio che non andava temuto e nel quale abbiamo avuto una reazione importante. Il gol loro è arrivato alla prima occasione in cui hanno superato la metà campo. Nella ripresa l’approccio è stato importante: complimenti a Luca per l’eurogol e per quel tiro straordinario, ma già in precedenza avevamo creato i presupposti per andare in vantaggio.

Aggiungo: potevamo chiuderla e non siamo stati fortunati sul palo di Sala. E nel finale abbiamo rischiato la beffa: mischie, corner, il terreno scivoloso, lo stadio che spingeva, ma per fortuna è andato tutto bene ed è un successo che resterà nella storia per come è maturato e per l’atteggiamento positivo di ogni componente della squadra. Chierico? Su un terreno scivoloso e bagnato non era facile giocare in quella zona di campo, la rete è un capolavoro che conferma quanto di buono ho sempre detto sul suo conto. Voglio fare i complimenti anche a Iaccarino, Mancuso e Cagnano che sono entrati in una fase delicatissima del match: si sono fatti trovare pronti, ho un gruppo di ragazzi che sta sul pezzo e che ha voglia di mettersi a disposizione in un campionato che vedrà tutti protagonisti. Spesso si vince con i cambi" Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico dell'Arezzo Cristian Bucchi al termine del match vinto per 1-2 in casa della Sampdoria.

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

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