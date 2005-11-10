Arezzo, Bucchi: "Grande prova di tutti, orgoglioso di questi ragazzi"TMW
Gaetano Ferraiuolo
“E’ stata una bellissima partita. Ho detto sin da inizio stagione che non dobbiamo mai perdere le nostre caratteristiche. Se ci snaturiamo rischiamo di complicarci la vita e di aggiungere problemi a quelli che normalmente incontri in un'annata lunga e difficile come questa. L’Arezzo ha le sue armi e ha provato a spaventare la Sampdoria in uno stadio che non andava temuto e nel quale abbiamo avuto una reazione importante. Il gol loro è arrivato alla prima occasione in cui hanno superato la metà campo. Nella ripresa l’approccio è stato importante: complimenti a Luca per l’eurogol e per quel tiro straordinario, ma già in precedenza avevamo creato i presupposti per andare in vantaggio.
Aggiungo: potevamo chiuderla e non siamo stati fortunati sul palo di Sala. E nel finale abbiamo rischiato la beffa: mischie, corner, il terreno scivoloso, lo stadio che spingeva, ma per fortuna è andato tutto bene ed è un successo che resterà nella storia per come è maturato e per l’atteggiamento positivo di ogni componente della squadra. Chierico? Su un terreno scivoloso e bagnato non era facile giocare in quella zona di campo, la rete è un capolavoro che conferma quanto di buono ho sempre detto sul suo conto. Voglio fare i complimenti anche a Iaccarino, Mancuso e Cagnano che sono entrati in una fase delicatissima del match: si sono fatti trovare pronti, ho un gruppo di ragazzi che sta sul pezzo e che ha voglia di mettersi a disposizione in un campionato che vedrà tutti protagonisti. Spesso si vince con i cambi" Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico dell'Arezzo Cristian Bucchi al termine del match vinto per 1-2 in casa della Sampdoria.