© foto di PhotoViews

Protagonista della sfida odierna contro il Venezia, il difensore del Benevento Luca Antei ai microfoni di TuttoMercatoWeb. ha invitato tutti a restare con i piedi per terra in vista del big match di venerdì sera contro la Salernitana: “Oggi è stato un primo tempo equilibrato, due squadre contratte e poche occasioni da gol a parte il nostro palo su palla inattiva. E’ logico che restare in superiorità numerica dopo il vantaggio ha messo tutto in discesa, siamo stati bravi a non abbassare i ritmi e a segnare altri due gol. Ora ci aspetta la Salernitana, a livello mentale il derby è una partita a sé. L’avversario merita rispetto, ha preso rinforzi importanti nel mercato di gennaio e guai a farsi condizionare dal 4-0 dell’andata. Per noi è importantissimo aver mantenuto la porta inviolata oggi, questo ci trasmette fiducia in vista di una trasferta ostica, ma che affronteremo con la mentalità giusta per portare altri tre punti a casa”.