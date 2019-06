TMW - Empoli, Corsi valuta il sostituto di Andreazzoli: Dal Canto favorito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei prossimi giorni, il tecnico Aurelio Andreazzoli incontrerà la dirigenza dell’Empoli per capire se ci sono le condizioni per continuare assieme o meno il rapporto sportivo. Il club azzurro starebbe valutando vari profili per la sostituzione: secondo le informazioni raccolte dal nostro direttore, Michele Criscitiello, la prima scelta del presidente Corsi è Alessandro Dal Canto. che ha allenato l'Arezzo nell'ultima stagione.