TMW - Frosinone, registrati sondaggi per Trotta: Stirpe lo blocca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Frosinone riparte da Marcello Trotta per riconquistare la Serie A. L'attaccante è stato ingaggiato dal club ciociaro a gennaio scorso, ha collezionato dodici presenze ma la situazione per la formazione laziale nella massima divisione era già compromessa. Adesso il presidente Stirpe ha deciso di blindare l'ex Sassuolo e Avellino, così da trattenerlo alla corte del tecnico Alessandro Nesta: sono stati registrati due sondaggi da club cadetti per il classe '92, ma il Frosinone non vuole saperne di trattare la cessione.