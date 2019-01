TMW - Padova, su Minesso ci sono Pisa e Piacenza. Monza vigile

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mattia Minesso, centrocampista del Padova, è uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato di gennaio fra Serie B e C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore classe 1990 sarebbe un nuovo obiettivo di Pisa e Piacenza, con il Monza che monitora attentamente la situazione come spettatore interessato per essere pronto ad accelerare nell'operazione.