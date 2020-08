tmw Virtus Entella, su Tedino si inserisce il Venezia. Lagunari in pressing sull'ex Teramo

Non c’è solo la Virtus Entella sulle tracce del tecnico Bruno Tedino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione anche il Venezia si sarebbe inserito nella corsa all’ex Teramo, club con cui ha risolto il contratto nella giornata di oggi. I lagunari, che devono sostituire Dionisi diretto all’Empoli, sarebbero così in pressing per Tedino che si giocherà così la panchina con Paolo Zanetti, nome caldo da diversi giorni in casa Venezia.