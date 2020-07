Trapani, Castori: "Noi in crescita, vogliamo la salvezza. Livorno? Non è rassegnato"

Il tecnico del Trapani Fabrizio Castori ha parlato della sfida salvezza contro il Livorno dicendosi di non fidarsi della situazione in casa labronica: “Ci aspetta una partita difficile contro una formazione che non è rassegnata. È vero che sono andati via tanti giocatori, ma solo due ovvero Marras e Ferrari venivano utilizzati, gli altri erano infortunati o panchinari. - continua Castori parlando poi della sua squadra – Mi aspetto una crescita della squadra perché il campionato non è finito e possiamo ancora giocarcela con tutti per raggiungere la salvezza. Quando sono arrivato ho insistito su ciò che secondo me erano le condizioni giuste per lavorare, non mi sono lasciato condizionare dagli umori e ora dobbiamo continuare per arrivare al top. Abbiamo l’energie che nasce dalla fame e dalla voglia di salvezza. Stanchezza? È l’alibi dei deboli e noi non possiamo lamentarci”.