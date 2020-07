Trapani, Castori: "Squadra commovente. Retrocessione sarebbe epilogo beffardo"

In attesa degli esiti del ricorso per i punti di penalizzazione, Fabrizio Castori accoglie con sollievo la vittoria all'ultimo respiro ottenuta a Perugia, una vittoria che tiene vive le speranze del suo Trapani. In conferenza stampa il tecnico granata ha riconosciuto il grande sforzo della squadra che dalla ripresa del campionato ha compiuto un grande percorso. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Trapanigranata.it:

"Speriamo che questa vittoria serva. Ad oggi la situazione alla luce dei risultati ci dà retrocessi. Speriamo nel ricorso che ci possa restituire almeno un punto: questa è la nostra speranza per evitare di vanificare un campionato straordinario. Una rimonta fantastica, con una squadra commovente anche oggi. Non ci resta che preparare bene l’ultima partita e combattere da guerrieri. La squadra non merita la retrocessione. Il rammarico non è doppio, è il triplo, il quadruplo: siamo amareggiati perché questo epilogo è beffardo. Speriamo di avere dalla sorte quello che momentaneamente ci è stato tolto."

La penalizzazione incide pesantemente su una classifica molto corta nella zona retrocessione:

"I conti li faccio alla fine. C’è un’altra partita al di là di tutto e siamo ancora con l’adrenalina della partita. Ci sarà tempo per fare le dovute riflessioni, come da persona civile e per bene. Per il momento ci concentriamo per la gara contro il Crotone."