ufficiale Modena, Seculin rinnova il proprio contratto. Un anno con opzione

vedi letture

Rinnovo di contratto per Andrea Seculin. Il portiere del Modena si è legato alla formazione emiliana per un anno, fino al 2024, con opzione. Questo il comunicato: "Un regalo per il suo 33esimo compleanno, che festeggia oggi insieme a Paolo Bianco e ai compagni. Completato l’iter burocratico per il prolungamento del contratto di Andrea Seculin, ora legato al Modena F.C.

sino al 30 giugno 2024 più opzione. Arrivato in gialloblù un’estate fa, il portiere nato a Gorizia il 14 luglio 1990 si è confermato nella passata stagione professionista affidabile, sempre disponibile e si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa, raccogliendo 2 presenze in Coppa Italia e 1 in campionato, 3 gettoni che hanno fatto salire a 199 il totale in carriera con i club, dei quali 9 in Serie A (il battesimo a San Siro contro l’Inter il 3 febbraio 2016) e 69 in B (esordio il 27 agosto 2011). Senza dimenticare le 6 partite in maglia azzurra: 5 con l’Under 21 (la prima il 25 marzo 2009 in Austria) e 1 con l’Under 20".