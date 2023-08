ufficiale Venezia, Novakovich ceduto al Lecco: prestito con diritto di riscatto

L'avventura dello statunitense Novakovich al Venezia termina dopo una stagione in cui ha realizzato appena una rete in 37 presenze. Il centravanti, arrivato in Italia nel 2019/20 per vestire la maglia del Frosinone, con cui ha segnato 19 reti in 101 presenze, si trasferisce infatti al neopromosso Lecco. Questa la nota dei blucelesti:

"Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto i diritti alle prestazioni sportive di Andrija Novakovich per la stagione 2023/24.

Novakovich è un attaccante, classe 1996, dotato di grande forza fisica ed esperienza. Nella sua carriera ha vestito le maglie del Reading, Telstar, Fortuna Sittard, Frosinone e Venezia che militavano nei campionati di Championship, Eredivise e Serie B collezionando la bellezza di 265 partite, 70 gol e 36 assist.

Benvenuto Andrija, non vediamo l’ora di vederti allo stadio con la maglia bluceleste".