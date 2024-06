Ufficiale Beerensteyn riparte dalla Germania: dopo l'addio alla Juve c'è la firma col Wolfsburg

Dopo l’addio alla Juventus per l’attaccante Lineth Beerensteyn c’è una nuova avventura in Germania. La calciatrice classe ‘96 ha infatti firmato un contratto fino al 2026 con il Wolfsburg tornando così a giocare in quella Frauen-Bundesliga che l’ha vista protagonista dal 2017 al 2022 con la maglia del Bayern Monaco (con cui ha vinto anche un titolo nel 2020/21). Per l’olandese l’avventura in bianconero si conclude così dopo 22 gol in 66 presenze e le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

“Sono molto felice di trasferirmi in questo grande club, ha una grande storia e un grande potenziale per vincere titoli. Mi piace molto lo stile di gioco del Wolfsburg e penso che qui potrò ancora crescere ulteriormente come giocatrice. - sono le prime parole dell’attaccante ai canali ufficiali del club - Spero di poter svolgere un ruolo importante nella squadra e aiutarci a vincere più titoli. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo viaggio”.