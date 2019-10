© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine dell’amichevole della "Dacia Arena" contro l'Udinese, in casa Venezia, come riferiscono i canali ufficiali del club, è mister Alessio Dionisi a tracciare il punto della situazione. Ben olter l'1-1 maturato sul campo: “I complimenti fanno certamente piacere, anche se il risultato non era l’obiettivo nostro come non lo era per l’Udinese. Ciò che contava era la prestazione e mettere minuti nelle gambe dei ragazzi e lo abbiamo fatto. Sono contento per i ragazzi che fino a questo momento hanno giocato un po' meno perché sono e saranno utili alla squadra. Siamo stati in partita fino alla fine, soffrendo un po' nel primo tempo, però siamo venuti fuori molto bene nella seconda frazione”.