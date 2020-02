vedi letture

Venezia, Dionisi: "Contro il Pisa gara fondamentale. Pressione? Ce la mettiamo da soli"

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa del momento che vive il club alle prese con una posizione di classifica complicata e il cambio ai vertici della società: “La pressione che la stiamo mettendo da soli perché sappiamo di dover migliorare, vogliamo fare ancora meglio di quello che stiamo facendo. Il nuovo presidente Niederauer è venuto di persona a presentarsi e ci ha fatto un’ottima impressione, ma non sono io che devo giudicare lui, ma eventualmente gli altri che devono giudicare me. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Siamo stati un po' deficitari negli ultimi minuti, ma anche il Pisa ha preso un gol al 96° che non gli ha permesso di far punti contro l’Empoli. Quella di domani sarà una partita fondamentale con una diretta concorrente. Rispetto all’andata entusiasmo e determinazione al Pisa sono rimasti gli stessi”.