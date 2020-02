© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Frosinone, il tecnico del Venezia Alessio Dionisi ha parlato anche dei nuovi: “Firenze e Longo si sono integrati nel modo migliore, hanno lavorato bene e vogliono dare una mano alla squadra. Il primo potrebbe partire dall’inizio anche se ho ancora qualche dubbio sulle soluzioni da utilizzare in partenza, vediamo. La vittoria con il Chievo ci ha dato consapevolezza di poter dire la nostra e raggiungere l’obiettivo prefissato. - continua Dionisi come riporta Trivenetogoal.it - Il Frosinone lotterà per arrivare in Serie A, è una squadra che può metterci in difficoltà, ma abbiamo messo sotto il Chievo e possiamo ripeterci. Nesta nelle ultime gare ha cambiato il sistema di gioco, sono un po' meno belli, ma più pratici e nell’ultima gara non hanno concesso tiri in porta all’avversario”.