Venezia, Dionisi elogia il capitano: "Modolo ha fatto qualcosa di enorme, e non era facile"

Il Venezia è arrivato alla salvezza: senza se e senza ma, e senza neppure i playout. E un grande contributo a questo traguardo, lo ha dato capitan Marco Modolo, elogiato pubblicamente da mister Alessio Dionisi: "Devo citare un nome in particolare: il nostro capitano. Ha vissuto un periodo finale in cui non era facile, fare quello che ha fatto, perché è un ragazzo straordinario. Noi sappiamo quello che ha fatto, che è qualcosa di enorme, per quanto è stato vicino alla squadra".