Venezia, Tacopina torna in Italia: assisterà alle sfide contro Juve Stabia e Cittadella

Come riferisce Trivenetogoal.it Joe Tacopina è tornato in Italia per stare vicino al Venezia in un momento decisivo della stagione. Il presidente onorario arancioneroverde assisterà alle sfide contro Juve Stabia e Cittadella.