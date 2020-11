Ventura: "A Salerno non si dica anno negativo: Akpa Akpro è in Champions, altri in U21"

Nella lunga intervista rilasciata a fanpage.it, l'ex tecnico della Salernitana Giampiero Ventura torna a parlare della sua esperienza in granata, che si è conclusa solo pochi mesi fa, con la fine della stagione 2019-2020: "A Salerno secondo me hanno funzionato molte cose. Non eravamo partiti per vincere il campionato, anzi la Salernitana arrivava da una salvezza conquistata ai rigori ai playout, con una squadra devastata dal punto di vista psicologico e una società in forte difficoltà. Mi hanno chiesto di dare una mano, perché ho molti amici lì, e l'ho fatto con piacere. Non posso pensare che qualcuno dica che la mia è stata una stagione negativa, quando un giocatore reduce da 2 retrocessioni consecutive in C a gennaio rifiuta 9/10 milioni di euro, o quando Akpa Akpro oggi gioca in Champions League dopo essere stato in squadra con noi, o quando giocatori che venivano dalla C sono stati mandati in Under 21. L'unica cosa che c'è mancata è stato l'accesso ai playoff, che sarebbero stati la chicca finale di una stagione in alcuni casi importante, in altri molto importante. Secondo me si sono gettate le basi per un buon futuro".