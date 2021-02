Vicenza, Di Carlo: "Soddisfatto dal mercato. Lanzafame deve lavorare con la squadra"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato alla vigilia della sfida contro il Pordenone soffermandosi anche sul mercato: “Il mercato di gennaio è sempre un po’ difficile, però devo ringraziare Magalini e la proprietà perché chi è arrivato è stato voluto da tutti noi e ha aumentato la qualità dell rosa. Lanzafame si è allenato da solo per molto tempo, sta bene e deve lavorare di squadra, ma è convocabile. Ora abbiamo cinque punte con Lanzafame che può fare la prima e la seconda punta oltre che il trequartista. Avremo due giocatori squalificati, ma c’è entusiasmo e voglia di migliorare, stanno rientrando in gruppo anche Dalmonte e Da Riva. Vandeputte è al 100 % . Questa squadra da quando è finito il mercato è ripartita con grande entusiasmo. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Pordenone senza Diaw? Quando si lavora di squadra non è un problema sostituire un giocatore, probabilmente pensano di avere giocatori per vincere le partite anche senza di lui, inoltre hanno una delle migliori difese. Noi siamo una neopromossa, non siamo stati mai in zona retrocessione e abbiamo ampi margini di miglioramento. Dobbiamo accendere l’entusiasmo nella piazza e cercare di ottenere qualche risultato in più rispetto all’andata dove abbiamo fatto sempre buone prestazioni”.