Vicenza, Gallo: "Ottimo atteggiamento, Valoti è il giocatore più bravo che ho"

“Abbiamo toccato le corde che dovevamo toccare per non accontentarci: deve essere un monito su cosa bisogna fare. La partita l’avevamo preparata in questo modo, mi è piaciuto molto lo spirito e l’atteggiamento, pur sapendo che l’Empoli non stava vivendo un periodo come il nostro. I ragazzi sono stati bravi. Nel secondo tempo a Benevento, pur rischiando, la squadra ha recepito gli input e ha fatto bene. Valoti è il giocatore più bravo che ho: inizia a stare bene, alla fine ha avuto i crampi. Il cambio di modulo l’ho fatto per aiutarlo e per togliergli i compiti di difesa.

Pellizzari è un continuo crescendo, non è più giovane; l’anno scorso ha avuto problemi fisici ma ha fatto una stagione straordinaria. A me piacciono i giocatori pensanti, e Bellemo ha queste caratteristiche, oltre a un’esperienza e a una carriera importanti. L’atteggiamento della squadra è stato ottimo e volevo che i ragazzi, a prescindere dai risultati, non avessero rimpianti. Gagno è il nostro portiere, lavora e conosce i suoi limiti: questa parata ce l’ha nelle corde e lo scorso anno ha fatto una stagione straordinaria”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Vicenza Fabio Gallo dopo la vittoria per 0-2 ottenuta al Castellani di Empoli.