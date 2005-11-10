Vicenza, Gallo: "Primo tempo incommentabile. Verso l'Empoli serve esuberanza"

Ecco le dichiarazioni, riprese da Trivenetogoal, di mister Fabio Gallo dopo la rimonta sul campo del Benevento del suo Vicenza: "C’è stata una reazione importante e tanta voglia di rivalsa dopo un primo tempo incommentabile. Bisogna esaltare il secondo tempo e fare in modo che rimanga bene impresso in testa in modo che faccia capire cosa vuol dire fare la serie B. Non so se possa essere la gara della svolta, domanda da un milione di dollari, ho visto l’esuberanza che da tanto tempo non vedevo, le partite sono lunghe e difficoltose: abbiamo avuto la possibilità di fare il terzo gol e subito dopo abbiamo rischiato di subirlo e sarebbe stata una mazzata clamorosa. Ci vuole equilibrio ma anche esuberanza altrimenti si rimane passivi".

I cambi hanno inciso, come sottolineato dal tecnico: "Ho voluto cambiare, nella ripresa siamo andati uomo contro uomo perché nella prima frazione andavamo troppo piano in balìa loro. Nel secondo tempo ho cercato la reazione per vincere i duelli personali e ritengo sia stata la mossa giusta. Merkaj aveva preso una botta, per il resto ho fatto altre scelte e bravo a chi è entrato". Sarebbe stata la terza sconfitta consecutiva e placare l’emorragia che sembrava inarrestabile dev’essere il punto di partenza. Per la gara contro l'Empoli dobbiamo essere esuberanti e consapevoli che siamo in B con una squadra che può giocare bene. Al massimo si perde, ma lo si fa da squadra.”