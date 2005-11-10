Vicenza, Gallo: "Pronti a fare battaglia per prendere punti"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 14:55Serie B
autore Giuseppe Lenoci
17.10.2026 14:55Serie B
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Prima della sfida tra Benevento e Vicenza, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il tecnico del Lane Fabio Gallo: "Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che sta facendo bene e che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Dobbiamo essere pronti per fare battaglia e fare punti".
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