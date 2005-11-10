Virtus Entella, Chiappella: "Abbiamo lavorato con costanza per tre settimane"
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Pietro Celeste
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10.10.2026 14:55Serie B
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Andrea Chiappella, allenatore della Virtus Entella, ha parlato nel pre-partita contro la Juve Stabia ai microfoni di Dazn: "Sappiamo che abbiamo lavorato con costanza per tre settimane e dobbiamo mettere in campo quanto provato".
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