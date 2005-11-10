Virtus Entella-Juve Stabia 1-1, le pagelle: il solito Di Nardo, ancora una volta Corona

La Juve Stabia getta alle ortiche la chance di uscire dalla zona retrocessione agguantando proprio l'Entella. L'errore di Boer nel finale costa a caro prezzo una stagione di base travagliata in partenza. Al vantaggio del solito Di Nardo, dunque, risponde Corona dalla panchina esattamente come successo con il Vicenza proprio qui al Sannazzari.

LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA

Del Frate 6 - Lascia scoperta la porta per forza di cose, provando a chiudere più porta possibile a Sibilli. Due parate sicure, seppur non angolate.

Parodi 6 - Sfrutta l'esperienza in ogni contrasto, peccando solamente in una circostanza in cui è la giovinezza di Kumi ad avere la meglio.

Tiritiello 5,5 - Perde il contatto con il terreno e spiana la strada al vantaggio della Juve Stabia. Errore del singolo che costa la sconfitta alla squadra.

Alborghetti 6 - Ha dinanzi a sè un cliente scomodo, che si accende a intermittenza. Lo limita come può e porta a casa la pagnotta personale.

Vignali 5,5 - Trasla centralmente dopo l'uscita di Squizzato, ma non cambia la musica di un match sempre costante: piatto. Dal 64' Corona 7 - Aumentano i centimetri e, di conseguenza, le palle alte. Sull'ultima, è il più lesto di tutti ad avventarsi sul regalo di Boer.

Franzoni 5,5 - Stesso discorso vale per Cuppone, con la differenza che lui manco dà l'idea di poterci entrare in partita.

Squizzato 5,5 - Primo tackle graziato, non il secondo. Chiappella non corre ulteriori rischi e lo sostituisce onde evitare guai peggiori. Dal 53' Felippe 6 - Accelera il ritmo, complice sì il punteggio ma anche una gamba differente.

Benedetti 5,5 - Manca all'appuntamento sul cross di Cuppone. Nella foga in mezzo al campo, anche lui finisce con il giallo sul groppone. Dal 53' Mezzoni 6,5 - Entra e punta ripetutamente il fondo inserendo palloni al centro. Uno di questi, seppur accomodante per il portiere, frutta il pari.

Di Mario 6,5 - Con l'intercetto del pallone direzionato per Sana Fernandes mantiene in vita i suoi e regala un finale sicuramente diverso e premiante. Dal 82' Kritta s.v.

Guiu 6 - Qualche giocata di fino, specie nel primo tempo. Lavoro di sacrificio e tanta corsa, allontanandosi dalla zona calda.

Cuppone 5,5 - Il cross al centro al bacio elude le aspettative di chiunque. Poi, il vuoto, non riuscendo mai a mettersi in mostra. Dal 82' Tirelli s.v.

Allenatore: Chiappella 6 - Riesce a rimetterla in sesto solo all'ultima palla con una mossa proprio dalla panchina e in maniera confusionaria, ma efficace.

LE PAGELLE DELLA JUVE STABIA

Boer 4,5 - Con tutte le difficoltà del caso, la Juve Stabia ci aggiunge anche quella del portiere in una gara rovinata dalla sua frittata.

Maggioni 6,5 - Recupero difensivo provvidenziale a togliere la disponibilità di battere a rete sul pallone invitante a rimorchio di Di Mario.

Bettella 6 - Nel minuto in cui non è in campo per infortunio l'Entella subisce più di quanto fatto nella restante intera frazione.

Bellich 6 - Annulla l'accoppiata offensiva dell'Entella. Affidabile e solido, anche se ogni tanto si concede una licenza - giallo docet.

Douglas 5,5 - Lo scontro con Vignali è borioso. Nessuno agguanta il duello, vige la piattezza.

Kumi 6,5 - E' il primo a iscriversi alla partita con un inserimento senza palla. Vispo quando c'è da liberare la gamba, incredulo nel finale con un'ammonizione inspiegabile.

Buglio 6,5 - E' ben posizionato e sa sempre come liberarsi della sfera, un attimo prima di chiunque. Dal 82' Battistella s.v.

Pierobon 6,5 - E' ovunque. Una serie di break a strappare e allungare la squadra di capitale importanza. Dal 82' Ricciardi s.v.

Maistro 6,5 - Si accende nel primo tempo avvertendo l'intero pacchetto difensivo dell'Entella. Non trova la porta, seppir la qualità non manch. Dal 66' Piscopo 6 - Entra nel possibile gol del raddoppio in maniera irregolare. Finale interessante a conquistarsi la punizione pericolosa al limite.

Di Nardo 7 - Segna soltanto lui. Quattro gol su cinque complessivi portano la sua firma, e solo il fuorigioco del compagno più tardi gli nega la doppietta. Dal 74' Candellone 5,5 - Deve rimettersi in moto, fatica nel farlo.

Sibilli 6,5 - Sterza, eludendo l'intervento del difensore, per poi fornire l'assist facile facile per Di Nardo. Una spina nel fianco. Dal 66' Fernandes 6 - Il talento c'è, gli manca la concretezza sottoporta, seppur il tempo e l'età gli giochino a suo favore.

Allenatore: De Giorgio 6 - Il finale di tensione gli costa il rosso dopo una partita ordinata e senza aver corso grossi pericoli. La sua Juve Stabia è presente e risponde ai dettami della panchina.