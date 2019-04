AlbinoLeffe, Marcolini: "Contro la Sambenedettese ci sarà da soffrire"

Michele Marcolini, allenatore dell'AlbinoLeffe, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro la Sambenedettese: "Stiamo proseguendo con il nostro ruolino di marcia. Chiaramente speravamo di ottenere qualcosa di più dalle due partite interne contro Fermana e Rimini, però siamo riusciti comunque a portare a casa due pareggi che ci consentono di restare due punti sopra la zona caldissima. Ora sta a noi cercare di ottenere dei risultati importanti anche fuori casa, a partire da San Benedetto, per riprenderci quello che non siamo riusciti a raccogliere in casa. Per domani la squadra è consapevole di andare ad affrontare una formazione con buonissime individualità, che probabilmente non sta attraversando un periodo molto positivo ma che comunque ha disputato un'ottima partita in occasione dell'ultimo impegno a Bolzano contro il Südtirol. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci troveremo davanti e siamo anche consapevoli di dover andare a giocare in uno stadio con un pubblico molto caloroso. A me è sempre piaciuto giocare in questi stadi e credo che anche per i miei ragazzi sia lo stesso. Ci sarà da soffrire, ci sarà da combattere tanto, però lo abbiamo fatto per tutta la stagione e lo faremo anche in queste ultime quattro gare di campionato".