Arezzo, dietrofront Albissola: salta il trasferimento di Cenetti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sembrava dovesse essere tutto fatto per il trasferimento del centrocampista Giacomo Cenetti (classe 1989) dall'Arezzo all'Albissola, invece - secondo quanto riportano i colleghi di ArezzoNotizie - ad un passo dalla firma è saltato tutto. Il club ligure pare abbia fatto marcia indietro e così l’affare non è andato in porto. A questo punto dovrà essere ricercata un'altra soluzione, altrimenti si andrà verso la risoluzione del contratto.