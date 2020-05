Arezzo, La Cava: "Gran parte delle società non hanno intenzione di disputare i playoff"

In collegamento con gli studi di Arezzo TV Giorgio La Cava, presidente dell’Arezzo, è intervenuto in merito alla possibile partecipazione dei toscani ai playoff con l’attuazione dei protocolli sanitari imposti dal Governo e vidimati dalla FIGC: "Eccetto quelle 4-5 squadre che hanno voluto a tutti i costi fare i playoff, gran parte delle società non hanno intenzione di disputarli e non potranno seguire il protocollo. Non tanto per un discorso economico quanto per le difficoltà a reperire i tamponi. Noi l'eventuale primo turno degli spareggi dovremmo giocarlo a Novara, non proprio il top della vita visto che in Piemonte stanno risalendo i contagi. Aspettiamo serenamente il 3 o l'8 giugno, quando finalmente verrà presa una decisione."