In attesa di capire quale sarà l'esito della cessione dell'Avellino, la dirigenza irpina sta cercando di completare almeno le operazioni per il ds e il tecnico visto che quello biancoverde è l'unico club rimasto in Serie C a non aver ancora definito il proprio assetto tecnico. Detto che per la direzione sportiva la conferma di Carlo Musa sembra una probabilità concreta, per la panchina oltre a Giovanni Bucaro sono emersi altri due candidati: si tratta, secondo Tuttosport, di Salvatore Di Somma ed Ezio Capuano.