Avv. De Feo sulla Lucchese: "Romano abbandona, ma c'è per la D"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

L'imprenditore Marco Augusto Romano non è più in corsa per rilevare la Lucchese. Ma se la squadra dovesse scomparire, è disposto a iniziare un nuovo corso dalla Serie D. A confermarlo il suo legale, l'avvocato De Feo, come riportato sulle colonne de Il Tirreno: "Visto quanto è accaduto, l’udienza pre fallimentare fissata dal tribunale di Lucca, la carenza di documentazione fattaci pervenire, dobbiamo abbandonare la possibilità di rilevare già adesso la Lucchese. Tuttavia il mio assistito è seriamente intenzionato, nel caso di declaratoria fallimentare e di costituzione ex novo da parte del sindaco di una squadra rappresentativa della città, a diventarne proprietario e iscrivere la squadra in D. L’obiettivo è duplice: un campionato per cercare di risalire subito nei professionisti e investimenti sul settore giovanile. L’imprenditoria lucchese? Ci farebbe piacere se qualcuno aderisse. Ma a noi interessa che lo facciano soltanto quando saranno sicuri della bontà del nostro operato".