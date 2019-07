Bari, De Laurentiis: "Girone caldo e difficile, ma non siamo da meno"

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato dal palco del Salone d’onore del Coni dell’esperienza alla guida dei pugliesi e del prossimo campionato: “È stata un’esperienza emozionante, un campionato difficile. La nostra è una start up tosta dove inizialmente abbiamo faticato a prendere le misure, ma ora siamo felici di fare la C. - continua De Laurentiis - Ghirelli è un presidente moderno, ci sono molte squadre importanti in C e il nostro è un girone caldo, ma noi non siamo da meno. Il San Nicola è bollente, lo scorso anno all'ultima gara mi tremavano le gambe, è davvero una cosa esaltante. Doppio salto? Prima pensiamo alla C”.